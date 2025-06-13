Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо

Израильские вооружённые силы нанесли удары в районе иранского ядерного объекта, расположенного в Фордо, сообщает агентство Fars.

По информации источника, на площадке, где расположен объект, были зафиксированы два взрыва. Ранее иранские власти утверждали, что в отличие от ядерного комплекса в Натанзе, объект в Фордо ранее не подвергался атакам со стороны Израиля.

Оба ядерных объекта — в Натанзе и Фордо — расположены под землёй, что усложняет их возможное поражение в случае воздушного удара.