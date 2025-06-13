Трамп надеется, что Иран возобновит переговоры с США

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возобновление переговоров по ядерной программе Ирана.

Об этом на странице в социальной сети X написала репортер телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

Американский лидер дал интервью для телеканала Fox News после того, как Израиль начал операцию против Ирана. Он заявил, что Исламская Республика не может обладать ядерным оружием.

«Мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим», — сказал хозяин Белого дома.

Источник: Gazeta.Ru