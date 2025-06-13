В провинции Восточный Азербайджан вследствие ударов Израиля погибли 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана в результате ударов ВС Израиля.

Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его сведениям, еще 35 человек получили ранения. Отмечается, что израильские силы атаковали несколько целей в провинции, в том числе не менее 7 в окрестностях города Тебриз.

Подчеркивается, что ситуация в провинции стабильная, объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме, "услуги населению продолжают оказываться без каких-либо перебоев".

Исттоочник: ТАСС