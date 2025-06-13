Назначен новый главнокомандующий иранской армией

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил генерал-майора Амира Хатами, ранее занимавшего пост министра обороны, новым главнокомандующим армией Исламской Республики.

Об этом сообщает Tehran Times.

В своём официальном указе Хаменеи подчеркнул преданность, профессионализм и опыт Хатами, а также призвал его к проведению «революционных и преобразующих реформ» в вооружённых силах.

Амир Хатами занимал пост министра обороны с 2017 по 2021 год и имеет обширный опыт работы в структурах Генерального штаба. Его назначение последовало за гибелью генерала Мохаммада Хоссейна Багери. В связи с этим прежний главнокомандующий армией генерал-майор Сейед Абдолрахим Мусави был переведён на должность начальника Генштаба.