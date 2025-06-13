Генштаб ВС Ирана заявил, что Израиль перешел все красные линии

Израиль перешел все красные линии, осуществив ночную атаку на Иран, и теперь у Тегерана нет никаких ограничений для ответного удара, говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) исламской республики.

«Теперь, когда террористический режим, оккупировавший Иерусалим, перешел все красные линии, не осталось никаких ограничений для ответа на это преступление, и рука божественного возмездия покарает жестокий террористический режим и его сторонников», - приводит заявление пресс-служба Минобороны Ирана.

Источник: ТАСС