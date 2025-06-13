Иран запросил экстренное заседание СБ ООН после удара Израиля

Постоянное представительство Ирана при ООН запросило экстренное заседание Совета Безопасности всемирной организации в связи с ночной атакой Израиля.

Соответствующее письмо глава постпредства Амир Саид Иравани направил председателю Совбеза.

«Совершив безрассудный, незаконный и преднамеренный акт агрессии, сионистский режим осуществил серию скоординированных военных атак на ядерные объекты и гражданскую инфраструктуру Исламской Республики Иран», - приводит агентство Tasnim текст документа, в котором сообщается о запросе заседания.