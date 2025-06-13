Израиль при ударах по Ирану задействовал БПЛА, запускавшиеся с иранской территории

Израильские военные во время ударов по Ирану задействовали начиненные взрывчаткой беспилотники, запускавшиеся непосредственно с иранской территории.

Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По его информации, израильская разведка «Моссад» задолго до начала военной операции против Ирана сумела тайно развернуть близ Тегерана базу, где разместились дроны-камикадзе.

Как отмечает источник Ynet, беспилотники были активированы в ночь на 13 июня, когда ВВС Израиля приступили к нанесению ударов по Ирану. Аппараты использовались для поражения ракетных пусковых установок на одной из важных военных баз внутри Ирана.

До этого в первом комментарии после начала ударов по Ирану официальный представитель израильской армии Эфи Дефрин охарактеризовал действия войск как «превентивную, точечную, комбинированную наступательную операцию».

Источник: ТАСС