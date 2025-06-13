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В Азербайджане ужесточают наказание за кражу

First News Media12:20 - Сегодня
В Азербайджане ужесточают наказание за кражу

Милли Меджлис Азербайджана принял в последнем чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказания за кражу чужого имущества.

Как сообщает Report, изменения в Уголовный кодекс обсуждены в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Согласно предлагаемым поправкам, за кражу имущества может назначаться наказание в виде общественных работ на срок от 360 до 480 часов, исправительных работ на срок до 2 лет, ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

По действующему Уголовному кодексу Азербайджана, кража наказывается общественными работами на срок от 360 до 480 часов, исправительными работами на срок до 2 лет, ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Повышение максимального срока наказания в виде лишения свободы с 2 до 3 лет за кражу по статье 177 Уголовного кодекса приводит к переквалификации этого деяния: оно исключается из категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности, и относится к категории преступлений средней тяжести.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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