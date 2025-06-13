 Глава МО Израиля: ЦАХАЛ продолжит операции по срыву ядерной программы Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Глава МО Израиля: ЦАХАЛ продолжит операции по срыву ядерной программы Ирана

First News Media12:55 - Сегодня
Глава МО Израиля: ЦАХАЛ продолжит операции по срыву ядерной программы Ирана

Израильская армия продолжит свои операции, направленные на срыв иранской ядерной программы.

Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац после первой волны ударов ВВС Израиля по Ирану.

«Армия обороны Израиля будет продолжать свои операции, направленные на срыв ядерной программы Ирана и устранение угроз Государству Израиль. Иран будет платить все более высокую цену, пока продолжает вести свою агрессивную деятельность», - заявил министр, слова которого приводит портал Ynet.

Кац также дал высокую оценку действиям военных в ходе первой волны ударов по Ирану. «Точный удар по командирам Корпуса стражей исламской революции, иранской армии и ученым-ядерщикам, которые были вовлечены в разработку плана по уничтожению Израиля, служит мощным и ясным посланием - любой, кто предпринимает шаги по уничтожению Израиля, будет ликвидирован», - указал министр.

Источник: ТАСС

Поделиться:
81

Актуально

Повестка Президента

Новый этап реформ: Азербайджан сделал очередной шаг в реализации пятого ...

Мнение

Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и Иран вступают в прямой конфликт

Политика

Баку серьезно обеспокоен военными операциями Израиля против Ирана и призывает ...

Интервью

Гасан Гасанов: Дата происхождения Атропатены в 612 году до н.э. подтверждается и ...

В мире

При атаке Израиля в Иране повреждено предприятие по обогащению урана

Саудовская Аравия осудила израильскую атаку на Иран

IRNA: В результате ударов Израиля по Тегерану погибли гражданские лица, включая женщин и детей

Глава МО Израиля: ЦАХАЛ продолжит операции по срыву ядерной программы Ирана

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

В кыргызском Оше демонтировали один из самых высоких памятников Ленину

Зеленский: Россия хочет захватить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией

Трамп избавится от своего автомобиля Tesla из-за конфликта с Маском

Зеленский: Без помощи США Украина может столкнуться с серьёзными потерями

Последние новости

Новый этап реформ: Азербайджан сделал очередной шаг в реализации пятого социального пакета

Сегодня, 13:35

Сохранят ли медики работу после провала сертификации?

Сегодня, 13:30

При атаке Израиля в Иране повреждено предприятие по обогащению урана

Сегодня, 13:25

Находившегося в розыске азербайджанца задержали в Боснии и Герцеговине и экстрадировали в Азербайджан

Сегодня, 13:20

Пострадали ли азербайджанцы в результате атак Израиля на Иран?

Сегодня, 13:15

Саудовская Аравия осудила израильскую атаку на Иран

Сегодня, 13:10

Ильхам Алиев направил обращение участникам Конгресса онкологов стран-членов ОТГ

Сегодня, 13:05

IRNA: В результате ударов Израиля по Тегерану погибли гражданские лица, включая женщин и детей

Сегодня, 13:00

Глава МО Израиля: ЦАХАЛ продолжит операции по срыву ядерной программы Ирана

Сегодня, 12:55

Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и Иран вступают в прямой конфликт

Сегодня, 12:50

Парламент Азербайджана ужесточил наказание за незаконные аборты

Сегодня, 12:45

МИД Азербайджана рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль

Сегодня, 12:40

Olifest: Olivia Beauty&Care провела крупнейший beauty-фестиваль лета, собрав более 50 000 людей – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Продолжается судебный процесс по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 12:30

Подключайся к тарифу «Birinci» от Birbank и получай бонусы

Сегодня, 12:25

В Азербайджане ужесточают наказание за кражу

Сегодня, 12:20

Дима Билан назначен послом

Сегодня, 12:15

МВД напоминает родителям и выпускникам о безопасности в день «Последнего звонка»

Сегодня, 12:10

Проект по раздельному сбору отходов охватил уже десять районов Баку - ФОТО

Сегодня, 12:07

Израиль при ударах по Ирану задействовал БПЛА, запускавшиеся с иранской территории

Сегодня, 12:05
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36