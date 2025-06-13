Глава МО Израиля: ЦАХАЛ продолжит операции по срыву ядерной программы Ирана

Израильская армия продолжит свои операции, направленные на срыв иранской ядерной программы.

Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац после первой волны ударов ВВС Израиля по Ирану.

«Армия обороны Израиля будет продолжать свои операции, направленные на срыв ядерной программы Ирана и устранение угроз Государству Израиль. Иран будет платить все более высокую цену, пока продолжает вести свою агрессивную деятельность», - заявил министр, слова которого приводит портал Ynet.

Кац также дал высокую оценку действиям военных в ходе первой волны ударов по Ирану. «Точный удар по командирам Корпуса стражей исламской революции, иранской армии и ученым-ядерщикам, которые были вовлечены в разработку плана по уничтожению Израиля, служит мощным и ясным посланием - любой, кто предпринимает шаги по уничтожению Израиля, будет ликвидирован», - указал министр.

Источник: ТАСС