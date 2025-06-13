При атаке Израиля в Иране повреждено предприятие по обогащению урана

Завод по обогащению урана в иранском городе Натанз был поврежден в результате нападения Израиля, утечка радиации не зафиксирована.

Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«В результате нападения на комплекс по обогащению урана <...> в Натанзе были повреждены различные части объекта», - говорится в заявлении ОАЭИ. «К настоящему моменту информация о жертвах среди персонала, находившегося на объекте, не поступала. В ходе проверок утечка радиоактивных или химических веществ за пределы объекта не зафиксирована», - отметили в организации.

Источник: ТАСС