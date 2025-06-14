В Иране признали факт утечки радиоактивных веществ на ядерном объекте в Натанзе

Небольшая утечка радиоактивных веществ произошла на иранском ядерном объекте в Натанзе в результате удара Израиля.

Как передает IRNA, об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бахруз Камальванди.

По его словам, загрязнение не распространилось на внешнюю среду.

"В Натанзе повреждения в основном поверхностные, потому что основная часть объекта в этом месте находится под землей. Внутри объекта произошла очень небольшая утечка, загрязнение никак не распространилось на внешнюю среду. Поэтому с точки зрения радиоактивного загрязнения люди могут быть уверены, что проблем нет", - сказал Камальванди.

Телеканал CNN сообщает со ссылкой на двух американских чиновников, что израильские удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, как показывают первоначальные оценки ущерба от ударов, "были чрезвычайно эффективными и вышли далеко за рамки поверхностного повреждения" внешних конструкций, выведя из строя электроэнергию на нижних уровнях, где хранятся центрифуги, используемые для обогащения урана.

"Это был полномасштабный блиц", — сообщил другой источник, знакомый с предварительными оценками ущерба, добавив, что израильская атака на объект, по-видимому, также включала в себя киберэлементы.

Пока не ясно, что стало причиной отключения электроэнергии — кибератаки или кинетические удары.