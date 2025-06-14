Число жертв ракетных ударов Ирана по Израилю увеличилось - ОБНОВЛЕНО

Как минимум четыре человека погибли и еще 70 получили ранения в результате ответных ракетных атак Ирана на Израиль.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на службу скорой помощи.

Источник: РИА Новости

09:15

Число погибших в результате ответной атаки Ирана по Израилю возросло до двух, минимум 21 человек был госпитализирован, сообщает портал Ynet.

Ранее Ynet со ссылкой на больницу сообщал о том, что из-за тяжелых ранений после ответной атаки Ирана по Израилю скончалась женщина.

«Число погибших возросло до двух... По меньшей мере 21 человек получил травмы в результате прямого удара в центре Израиля... Команды MDA (служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом»- ред.) эвакуировали их (в больницы - ред.)»- говорится в публикациях на сайте портала.

Источник: РИА Новости

08:15

Один человек погиб и 63 пострадали в результате четырех волн ракетных ударов Ирана по Израилю.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Издание утверждает, что большинство иранских ракет было перехвачено или не достигло цели.

Портал Ynet информирует, что в результате последнего удара по центральной части Израиля в том числе пострадали по меньшей мере девять человек, которые получили травмы легкой и средней тяжести. Сообщается также о повреждении порядка шести зданий.

Источник: ТАСС