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Стартует VII Международный музыкальный фестиваль «Мир мугама»

First News Media08:40 - Сегодня
Стартует VII Международный музыкальный фестиваль «Мир мугама»

С целью продвижения на международной арене искусства мугама, по праву считающегося жемчужиной богатого музыкального наследия Азербайджана, 17-22 июня пройдет VII Международный музыкальный фестиваль «Мир мугама» (Muğam aləmi).

Организаторами выступят Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве культуры, в фестивале примут участие более 50 исполнителей, исследователей и гостей из свыше чем 25 стран, включая Турцию, Германию, Испанию, Марокко, Ирак, Южную Корею, Узбекистан, Таджикистан, Канаду, Индию, Норвегию, Россию, Великобританию, США, Японию и Швейцарию. Открытие состоится 17 июня во Дворце Гейдара Алиева. Фестиваль откроется концертным представлением под названием «Баяты» (Bayatı).

В рамках фестиваля также пройдет международный конкурс мугама среди молодых талантов из Азербайджана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Саудовской Аравии и Китая. В нем примут участие более 30 молодых ханенде и инструменталистов. Программа фестиваля включает в себя интерактивный звуковой перформанс в Ичеришехер, основанный на программе «Час мугама» Азербайджанского радио 1950-60-х годов, симпозиум, посвященный теоретическому и практическому наследию выдающегося музыковеда XIII века Сафиаддина Урмави, музыкальный марафон Muğam 12, а также концерты с участием известных азербайджанских исполнителей мугама.

Закрытие конкурса состоится в Агдамском центре мугама, расположенном в освобожденном Карабахе, считающимся колыбелью мугама.

Отметим, что на церемонии открытия центра, состоявшейся 10 мая этого года, Президент Ильхам Алиев высоко оценил созданные условия и рекомендовал регулярно проводить здесь праздники мугама, в том числе и конкурсы. В этом контексте проведение финального концерта лауреатов конкурса в Агдамском центре мугама станет символом не только искусства мугама, но и духовно-культурного возвращения нашего народа на эти земли.

Напомним, что фестиваль «Мир мугама» является одним из важнейших международных мероприятий, способствующих сохранению, исполнению и исследованию азербайджанского мугама и связанных с ним музыкальных форм, включенных в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

По инициативе и при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева фестиваль проводится с 2009 года и ранее состоялся также в 2011, 2013, 2015, 2018 и 2023 годах, объединяя исполнителей, музыкантов, ученых и деятелей культуры из разных стран мира. Он вносит значительный вклад в развитие межкультурного диалога и сохранение наследия мугама.

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