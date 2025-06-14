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В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами

First News Media10:20 - Сегодня
В Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами

Несколько автомобилей, перевозивших израильские беспилотники, были задержаны в Иране, сообщает агентство Nour News.

В пятницу 12-й канал израильского телевидения сообщил, что израильская разведка «Моссад» создала в Иране базу взрывных дронов, которые были использованы с началом военных действий в регионе.

«Несколько принадлежавших шпионам «Моссада» автомобилей, перевозивших дроны-камикадзе, были задержаны», – говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

Источник: РИА Новости

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