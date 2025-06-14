ЦАХАЛ: истребители Израиля ночью атаковали десятки целей в Тегеране

Истребители ВВС Израиля ночью атаковали десятки различных целей в районе Тегерана, включая инфраструктуру противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В течение ночи ВВС Израиля нанесли удары по десяткам целей, включая инфраструктуру ракет класса земля - воздух, в рамках усилий по нанесению ущерба возможностям противовоздушной обороны Ирана в районе Тегерана»,- говорится в заявлении.

Командующий ВВС Израиля Томер Бар заявил, что израильские военные поразили сотни целей, включая десятки целей класса земля - воздух и провели ряд точных ударов, которые улучшили воздушное превосходство и свободу действий Израиля в Иране. «Впервые с начала войны, более чем в 1 500 км от израильской территории, ВВС Израиля нанесли удар по системам ПВО в районе Тегерана», - добавил он, заверив, что «ВВС Израиля продолжат действовать на всех фронтах, как в наступлении, так и обороне». Высказывания командующего ВВС распространила армейская пресс-служба.

Источник: ТАСС