В Азербайджане появится единый паспорт для всех объектов историко-культурного наследия

На территории Азербайджана объекты, находящиеся под государственной охраной, будут паспортизированы по единому образцу.

Как сообщает Министерство культуры Азербайджана, до настоящего времени паспорта, содержащие научную и фактическую информацию об историко-культурных памятниках, оформлялись в разных форматах и порядках разными учреждениями — Министерством культуры, Агентством по туризму, Управлением государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и другими. Это создавало необходимость утверждения единых правил и единого формата паспортов для всех государственных органов, занимающихся охраной объектов недвижимого культурного наследия.

С этой целью Министерство культуры подготовило предложения по внесению изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об охране памятников истории и культуры». На их основе Милли Меджлисом были утверждены единые правила и форма паспорта для всех органов, занимающихся паспортизацией объектов.

Принятые законодательные изменения создают правовую основу для выдачи паспортов культурным ценностям по единым правилам, определения типового формата памятного паспорта, а также создания единой электронной базы данных по паспортизации по всей стране, говорится в сообщении.