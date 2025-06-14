МИД Ирана заявил, что следующий раунд переговоров с США пока не отменен

Очередной раунд переговоров Ирана и США по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы, который был запланирован на 15 июня, пока не отменен.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.

"Пока неясно, какое решение мы примем 15 июня по этому поводу", - приводит слова дипломата агентство NourNews. Ранее Багаи заявил, что после израильской атаки переговоры между Вашингтоном и Тегераном стали бессмысленными.

"Исламская Республика Иран, да и любой человек в мире, не поверит, что сионистский режим (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) смог совершить такую безрассудную агрессию и разжечь войну в регионе без сотрудничества с США, координации своих действий с ними или, по крайней мере, без получения осознанного разрешения с их стороны", - добавил он.

С апреля США и Иран ведут переговоры по ядерному досье при посредничестве Омана. Шестой раунд переговоров должен состояться в Маскате в воскресенье, однако после израильских ударов его проведение оказалось под вопросом.

Источник: ТАСС