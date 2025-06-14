В результате иранской атаки по Израилю пострадали 35 человек

Не менее 35 человек пострадали в Израиле в результате иранских ракетных ударов.

Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на Национальную медицинскую службу.

Отметим, что в израильской полиции заявили, что саперы в настоящее время работают на местах попадания ракет. Согласно информации, ударам подверглись Финансовый центр Тель-Авива, Министерство обороны Израиля, Министерство экономики, Авиабаза Тель-Ноф, несколько точек в районе Хайфы, газовая платформа у побережья Газы.