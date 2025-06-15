В Баку на пляже Шихово утонули два человека - ВИДЕО

На пляже Шихово в Сабаильском районе Баку два человека предварительно утонули в море.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что на горячую линию "112" поступила информация об утоплении двух человек. По вызову были задействованы водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

"В настоящее время поиски предположительно утонувших Гаджиева Ильгара Вугар оглу, 2008 года рождения, и Гараева Сабира Ризван оглу, 2008 года рождения, продолжаются", - указали в ведомстве.

В МЧС вновь предупредили граждан об опасности купания в ветреную погоду.