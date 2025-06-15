Иран призвал Ирак лучше защищать свое воздушное пространство

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Об этом сообщает РИА Новости.

В нем Пезешкиан призвал Ирак принять меры для предотвращения использования его воздушного пространства Израилем. По его словам, Багдад должен лучше защищать своё воздушное пространство.

Также он заявил президенту Ирака, что Иран даст сокрушительный ответ, если Израиль продолжит атаковать территорию исламской республики.