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Технологические, политические и военные трансформации свидетельствуют о начале нового этапа в мировой истории

First News Media16:30 - Сегодня
Технологические, политические и военные трансформации свидетельствуют о начале нового этапа в мировой истории

В мире происходят серьезные изменения.

Технологические, политические и военные трансформации и переходные процессы свидетельствуют о том, что в мировой истории уже начался новый этап. Он в той или иной степени оказывает влияние на отдельные страны и их национальную политику, вынуждая государства учитывать данные новшества, изменения и угрозы.

Как передает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель председателя партии «Ени Азербайджан», первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, выступая на международной конференции на тему «Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы».

В своем выступлении он обратил внимание на три основных направления внешней политики, проводимой сегодня Азербайджаном:

«В политике, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, принимаются во внимание угрозы и вызовы, с которыми сталкивается мир и человечество, и в связи с этим уже приняты необходимые меры, и они будут продолжаться. Я могу выделить три основных направления сегодняшней внешней политики Азербайджана.

Первое направление - это то, что после урегулирования конфликта с Арменией мировая повестка стала центральной темой внешней политики Азербайджана. Основная ее цель - подготовка устойчивого и справедливого мирного соглашения с Арменией. Уверен, что подписание между нашими странами подобного соглашения в ближайшее время станет серьезным поводом для начала нового этапа.

Второе - линия сотрудничества и безопасности, главной целью которой является обеспечение всестороннего и справедливого сотрудничества Азербайджана со всеми странами, в том числе с государствами нашего региона, и его согласование с национальными интересами. Основная задача политики, проводимой нашей страной в этом направлении - формирование надежной базы для сотрудничества, что напрямую связано со стратегией коммуникации, выражающейся, в частности, в открытии Зангезурского коридора. Считаю, что это в обозримом будущем станет реальностью и позволит Азербайджану реализовать свою стратегию сотрудничества на более широкой географической площади.

Наконец, третье направление, естественно, связано с подготовкой национальной политики, в том числе и национальной политики Азербайджана, к угрозам и вызовам, с которыми сталкивается все человечество - формированием национального иммунитета».

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