Румынские пограничники задержали украинцев при попытке ввезти в страну $1,4 млн

Мужчина и женщина задержаны на румыно-украинской границе при попытке ввезти в страну $1,4 млн.

Об этом сообщили в пограничной полиции Румынии.

"Совместная контрольная группа, состоящая из пограничной полиции и таможенных инспекторов пограничного пункта пропуска Сирет (северо-восток Румынии - прим. ТАСС), обнаружила внушительную сумму денег - <...> $1,4 млн, спрятанную на телах двух человек, пытавшихся въехать в Румынию", - говорится в заявлении ведомства на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что мужчина является гражданином Украины, женщина имеет двойное румынское и украинское гражданство. На видео, которое также было распространено пограничниками, видно, что деньги были сложены пачками и прикреплены клейкой лентой к ногам одного из задержанных.

Вся сумма была конфискована, украинской паре были выписаны два штрафа по 15 тыс. леев (около $3,4 тыс.).

Источник: ТАСС