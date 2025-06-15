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AZAL выполнил первый рейс в турецкий Международный аэропорт Чукурова - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
AZAL выполнил первый рейс в турецкий Международный аэропорт Чукурова - ФОТО

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL сегодня, 15 июня, успешно выполнил первый прямой рейс из Баку в новый Международный аэропорт Чукурова, расположенный между турецкими городами Адана и Мерсин.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы по новому направлению выполняются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, — что обеспечит дополнительные удобства также для пассажиров, следующих в другие близлежащие районы.

Перед вылетом в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев было организовано торжественное мероприятие для пассажиров. В аэропорту Чукурова рейс также был тепло встречен, а всем пассажирам вручили сладости.

Новый маршрут AZAL внесет важный вклад в укрепление авиасообщения между двумя братскими странами.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.

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