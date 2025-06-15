Изменится ли график возвращения наших паломников на фоне напряженности между Израилем и Ираном?

Изменений в графике возвращения паломников в Азербайджан не ожидается.

Первая группа, состоящая примерно из 180 человек, вернется на родину завтра рейсом ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

"В связи с последними событиями (авиаудары Израиля по территории Ирана - ред.) никаких проблем с возвращением паломников не возникнет. Первая группа прибудет в Азербайджан завтра, в вечернее время", - отметил он.

По его словам, последняя группа паломников, около 100 человек, вернется в страну в ночь с 20 на 21 июня.

Напомним, что в этом году для паломников из Азербайджана было выделено 1 250 квотных мест. Первая группа отправилась в Саудовскую Аравию 25 мая.