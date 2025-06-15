В Кахраманмараше планируют установить памятник «Железный кулак» - ФОТО

В турецком городе Кахраманмараш, в центре которого при поддержке нашей страны строится Азербайджанский квартал, планируется установка памятника «Железный кулак».

Руководитель «Азербайджанского общества образования, культуры и солидарности Кахраманмараша» Турал Шахбазлы рассказал АЗЕРТАДЖ, что обращения по установке памятника в «Национальном саду - парке Ходжалы» в Кахраманмараше, уже направлены в соответствующие структуры провинции.

«Общественность Кахраманмараша высоко ценит вклад Азербайджана и лично Президента Ильхама Алиева в восстановление зоны бедствия. Уверен, что памятник «Железный кулак», являющийся символом исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и мудрого руководства Верховного главнокомандующего, станет также очередным проявлением благодарности жителей турецкой провинции политике азербайджанского лидера», - сказал он.

Т. Шахбазлы выразил надежду на то, что все процедуры, связанные с реализацией инициативы, будут завершены до конца текущего года.

Глава общества акцентировал внимание на значимости наличия в Кахраманмараше «Национального сада - парка Ходжалы», решение о котором было единогласно одобрено Советом общегородского муниципалитета еще в 2019 году. «В открытии парка приняли участие представители посольства Азербайджана в Анкаре, депутаты Милли Меджлиса, руководящие лица провинции, общественность двух стран», - напомнил он.

Т. Шахбазлы заверил, что целью созданного в 2013 году «Азербайджанского общества образования, культуры и солидарности Кахраманмараша», остается максимальный вклад в информирование жителей данного региона Турции об истории, наследии и реалиях Азербайджана.

«Наше общество вскоре после создания прошло соответствующую регистрацию в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, а в последующие годы провело многочисленные мероприятия, причем не только в Кахраманмараше, но и в других городах Турции», - рассказал глава диаспорской структуры.

По его словам, до разрушительных землетрясений 2023 года, в Кахраманмараше проживало более 350 наших соотечественников, большая часть из которых являлись студентами местных вузов. «К сожалению, подземные толчки, унесшие жизни свыше 50 тыс. жителей Турции, повлияли и на систему образования региона, привели к разрушению части общежитий. Также был разрушен офис нашей организации. Надеемся собственными усилиями и при содействии Госкомитета по работе с диаспорой вернуть обществу помещение», - добавил Т. Шахбазлы.

Глава общества также поблагодарил Госкомитет и посольство нашей страны в Турции за активную помощь азербайджанской диаспоре. «Мы неизменно чувствуем поддержку нашего государства. Уверен, что с открытием в Кахраманмараше Культурного центра Азербайджана, наши возможности расширятся и охватят весь регион», - резюмировал глава диаспорской структуры.