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Мы благодарим Президента Ильхама Алиева - новоселы Азербайджанского квартала Кахраманмараша - ФОТО

First News Media10:10 - Сегодня
Мы благодарим Президента Ильхама Алиева - новоселы Азербайджанского квартала Кахраманмараша - ФОТО

Первая группа жителей Азербайджанского квартала города Кахраманмараш, определенная властями путем жребия, обустраивает свои квартиры.

В беседе с АЗЕРТАДЖ, новоселы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ за помощь в устранении последствий февральских землетрясений 2023 года.

Госслужащий Ахмет Метин рассказал, что его дом, в числе многих, получил серьезные повреждения и был снесен, а на его месте при поддержке Азербайджана возведено новое современное жилое здание.

«Путем жребия нашей семье выпала четырехкомнатная квартира. Хотелось бы искренно поблагодарить азербайджанское государство и лично Президента Ильхама Алиева за внимание и поддержку. Наши братья из Азербайджана с первых дней находились рядом с жителями Кахраманмараша. Мы не забудем этой поддержки», - заверил А. Метин, сообщив, что сразу после смены адреса коммунальных услуг переедет в новый дом.

Слова искренней благодарности в адрес нашей страны озвучил и владелец трехкомнатной квартиры в Азербайджанском квартале Кахраманмараша, предприниматель Муса Куш.

Он отметил, что являлся владельцем земельного участка на территории, где ныне завершается строительство масштабного жилищного комплекса.

«Новая квартира, которую я получил путем жребия, очень красивая и удобная - с терассой. Хочу сказать спасибо братскому Азербайджану, лидерам наших стран, не оставивших нас в беде. Все мы искренне благодарны Президенту Ильхаму Алиеву», - сказал житель Кахраманмараша.

М. Куш сообщил, что уже перевез вещи в новую квартиру, куда планирует вскоре заселиться.

Отмечается, что часть квартир, в которые переезжают жители зоны бедствия, полностью оборудованы мебелью и техникой.

Напомним, что исполнительным органом Кабмина нашей страны в рамках проекта Азербайджанского квартала, выступает Государственное агентство коммунального строительства. Турецкую часть работ реализует Государственное управление жилищного строительства.

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