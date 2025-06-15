В Азербайджане открывается пляжный сезон

С 15 июня в Азербайджане официально открывается пляжный сезон.

Исполнительная власть города Баку дала соответствующие поручения профильным ведомствам по очистке пляжных территорий.

Уполномоченные органы провели мониторинг санитарного состояния пляжей в городах Баку и Сумгайыт, а также в Лянкяранском, Хачмазском и Астаринском районах республики. Была проведена лабораторная проверка качества морской воды.

Результаты будут представлены общественности.

Источник: Oxu.az