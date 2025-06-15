Таир Будагов: Азербайджан продвигает диалог и сотрудничество в глобальном масштабе

Азербайджан, выступая сторонником нового геополитического порядка, ведет решительную борьбу против факторов, представляющих серьезную угрозу международной безопасности, и, проводя независимую и конструктивную политику, продвигает диалог и сотрудничество в глобальном масштабе.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов, выступая на международной конференции на тему «Новый мировой порядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы».

Азербайджан, одержав победу в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году и восстановив свою территориальную целостность, а также обеспечив полное восстановление суверенитета в результате однодневных антитеррористических мероприятий в 2023 году, проводит активную политику по формированию справедливого геополитического порядка в регионе - новой среды безопасности и сотрудничества, построения доверия во имя мира. Стратегический курс нашей страны основан на таких принципах, как соблюдение норм международного права, уважение к суверенитету и территориальной целостности государств, невмешательство во внутренние дела и учет национальных интересов на взаимной основе. Азербайджан, обеспечив за счет собственных усилий исполнение резолюций Совета Безопасности ООН, которые долгие годы оставались лишь на бумаге, и положив конец многолетнему конфликту, создал исключительный международный политико-правовой прецедент, четко обозначив свою позицию в качестве защитника мира, справедливости и равенства на всей планете.