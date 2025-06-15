Группа граждан Кыргызстана эвакуирована из Ирана в Азербайджан - ФОТО

Группа граждан Кыргызстана эвакуирована из Ирана в Азербайджан через пограничный пункт "Астара".

Об этом сообщает южное бюро Report.

Ожидается, в Азербайджан из Ирана сухопутным путем в общей сложности прибудут 28 граждан Кыргызстана, включая семерых членов дипкорпуса.

На территории погранпукта созданы все условия, пересекающим границу оказывают необходимую медицинскую помощь. Также организован стол с угощениями для желающих позавтракать.

Ранее стало известно, что Баку положительно ответил на обращения ряда иностранных государств с просьбой оказать содействие вывозу их граждан из Ирана на фоне эскалации напряженности.