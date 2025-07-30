Тайфун «Ко-Мэй» во второй раз обрушился на Китай: эвакуированы тысячи жителей

По данным Шанхайской центральной метеорологической обсерватории, восьмой тайфун сезона, «Ко-Мэй», вновь достиг территории Китая, во второй раз обрушившись на восточный мегаполис Шанхай в среду днем, после первого удара по прибрежной провинции Чжэцзян в ранние утренние часы.

Эпицентр тайфуна, классифицированного как тропический шторм, во второй раз вышел на сушу в районе Фэнсянь около 16:40 по местному времени. В момент выхода на берег максимальная скорость ветра вблизи центра составляла 23 м/с, а атмосферное давление опустилось до 978 гектопаскалей.

Власти района Фэнсянь провели заблаговременную подготовку, направленную на минимизацию ущерба от стихии. Были выявлены потенциальные риски, организовано временное переселение жителей из опасных зон. С 29 июля прибрежные и живописные зоны в районе были закрыты для посещения, 71 рыболовное судно направлено в безопасные порты.

По официальным данным, к 20:00 вторника были эвакуированы и переселены в общей сложности 15 172 человека, из которых 4 660 разместились в 45 открытых на время стихии централизованных пунктах временного размещения.

Для ликвидации последствий стихии в районе Фэнсянь были мобилизованы 918 аварийно-спасательных команд общей численностью 7741 человек. В их числе специалисты из сфер электроснабжения, телекоммуникаций, водоотведения и других ключевых служб.

Шанхай продолжает оставаться в режиме повышенной готовности, в то время как метеорологи следят за дальнейшей траекторией тайфуна. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности, избегать выхода на улицу без необходимости и следовать официальным рекомендациям.

Источник: Xinhua

Джамиля Суджадинова