Делегации стран Европы бойкотировали речь Матвиенко в Женеве - ВИДЕО

Председатель бундестага Юлия Клёкнер и ее коллеги из других стран Европейского Союза, участвовавшие во Всемирной конференции спикеров парламентов в Швейцарии, в знак протеста покинули зал, когда с речью выступала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Об этом сообщается в пресс-релизе бундестага, опубликованном в среду, 30 июля.

Отмечается, что Матвиенко, находящаяся под санкциями западных стран, обратилась с речью на утренней общей дискуссии, которая прошла в отделении ООН в Женеве. В это время Клёкнер вместе с европейскими коллегами демонстративно покинула зал.