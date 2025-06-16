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Власти Франции заблокировали израильские павильоны в Ле-Бурже - Израиль возмущен

First News Media14:00 - Сегодня
Власти Франции заблокировали израильские павильоны в Ле-Бурже - Израиль возмущен

Организаторы международного авиасалона во французском Ле-Бурже перед самым открытием форума заблокировали павильоны израильских производителей вооружений, закрыв их черными щитами.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля, выразив крайнее возмущение действиями принимающей стороны.

Согласно заявлению пресс-службы военного ведомства, накануне вечером, всего за день до открытия выставки, ее организаторы, «действуя от имени французского правительства», распорядились убрать из павильонов израильских оборонных компаний образцы наступательных систем вооружений. По оценке израильской стороны, это является нарушением стандартной практики, принятой на подобных выставках во всем мире, поэтому представители Израиля отказались подчиниться требованиям организаторов.

В Минобороны Израиля заявили, что это требование было выдвинуто «посреди ночи», когда экспозиции на всех израильских павильонах уже были подготовлены к открытию. В итоге сотрудники форума установили черные щиты, заблокировав стенды израильских компаний. «Это возмутительное и беспрецедентное решение попахивает политическими и коммерческими соображениями. Это происходит в то время, когда Израиль ведет необходимую и справедливую войну [против Ирана], чтобы устранить ядерную и баллистическую угрозу, с которой сталкиваются Ближний Восток, Европа и весь мир», - уверены в израильском военном ведомстве.

По мнению израильской стороны, Франция «прикрывается якобы имеющими место политическими соображениями, чтобы исключить израильские наступательные вооружения из участия в международной выставке - вооружения, соперничающие с французской промышленностью». «Это особенно поразительно, учитывая впечатляющие и точные результаты израильских технологий в Иране», - полагают в министерстве.
В связи с этим Минобороны Израиля потребовало от правительства Франции и организаторов салона в Ле-Бурже «отменить эти отвратительные и неуместные действия, убрать черные стены сегрегации из израильских павильонов и позволить израильским промышленным предприятиям демонстрировать свои системы, как и всем другим участникам выставки».

Источник: ТАСС

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