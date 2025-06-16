МИД Ирана призвал СБ ООН осудить нападение Израиля

Иран призвал Совет Безопасности ООН принять резолюцию с осуждением нападения Израиля на исламскую республику.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Все государства - участники ООН, включая пять постоянных членов Совета Безопасности, должны занять позицию по поводу этого нападения, осудить его и предпринять серьезные шаги, в том числе путем принятия резолюции с четкими и недвусмысленными формулировками, осуждающую это нападение», - сказал дипломат на еженедельном брифинге. Он также призвал США официально называть нападение Израиля агрессией.

Источник: ТАСС