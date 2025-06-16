Группа граждан Таджикистана эвакуирована из Ирана - ФОТО

Пункт пропуска через государственную границу «Астара» пересекла очередная группа иностранных граждан, эвакуированных из Ирана.

Группа численностью 10 человек в основном состоит из граждан Таджикистана. Они прошли пограничный контроль в соответствии с установленными правилами и затем были отправлены в Баку. Это первая эвакуированная группа в течение дня.

Ранее некоторые иностранные государства обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать помощь в транзитном пропуске через территорию Азербайджана для возвращения своих граждан из Ирана.

Источник: АЗЕРТАДЖ