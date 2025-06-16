Азербайджан принял участие в совещании МВД стран СНГ в Астане - ФОТО
В Астане состоялось совещание руководителей оперативных подразделений министерств внутренних дел государств – участников СНГ, посвященное вопросам противодействия организованной преступности.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Казахстана, с докладами на совещании выступили представители министерств внутренних дел Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В рамках встречи были обсуждены меры по пресечению каналов незаконного оборота оружия, усилению обмена оперативной информацией и противодействию преступным группам.
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