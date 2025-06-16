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В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю Дня национального спасения - ФОТО

First News Media09:30 - Сегодня
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю Дня национального спасения - ФОТО

При организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке Исполнительной власти города Баку 15 Июня - в День национального спасения - была представлена концертная программа.

В парке Центра Гейдара Алиева по случаю 32-й годовщины возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева состоялся концерт с участием известных исполнителей, музыкальных и танцевальных коллективов.

В течение почти двух часов на мероприятии прозвучали песни, посвященные Азербайджану, родному Карабаху, музыкальные произведения, прославляющие нашу Родину.

Сотни зрителей, наблюдавшие концерт в парке Центра, исполняли песни вместе с артистами и провели этот праздничный вечер в приподнятом настроении.

Здание Центра Гейдара Алиева также было празднично освещено цветами азербайджанского флага.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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