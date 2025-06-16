Президент Ирана заявил, что Тегеран не стремится обладать ядерным оружием
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не стремится получить ядерное оружие.
Слова иранского лидера приводит его пресс-служба.
Пезешкиан подчеркнул, что Иран, опираясь на фетву верховного лидера, никогда не намеревался и не стремится к обладанию ядерным оружием и всегда был готов достичь взаимопонимания и соглашения посредством диалога. По его словам, вместо того, чтобы принять аргументы Исламской Республики, мировые державы приняли позицию Израиля, — государства, которое «стремится посеять хаос на Ближнем Востоке».
Президент добавил, что Иран не сядет за стол переговоров, пока страну атакует Израиль, а также не будет принимать решения под каким-либо давлением.
Источник: Gazeta.Ru