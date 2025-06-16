Президент Ирана заявил, что Тегеран не стремится обладать ядерным оружием

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не стремится получить ядерное оружие.

Слова иранского лидера приводит его пресс-служба.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран, опираясь на фетву верховного лидера, никогда не намеревался и не стремится к обладанию ядерным оружием и всегда был готов достичь взаимопонимания и соглашения посредством диалога. По его словам, вместо того, чтобы принять аргументы Исламской Республики, мировые державы приняли позицию Израиля, — государства, которое «стремится посеять хаос на Ближнем Востоке».

Президент добавил, что Иран не сядет за стол переговоров, пока страну атакует Израиль, а также не будет принимать решения под каким-либо давлением.

Источник: Gazeta.Ru