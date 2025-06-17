 Джейхун Байрамов проинформировал главу Ассамблеи Северной Македонии о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Джейхун Байрамов проинформировал главу Ассамблеи Северной Македонии о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

First News Media14:40 - Сегодня
Джейхун Байрамов проинформировал главу Ассамблеи Северной Македонии о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

17 июня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял председателя Ассамблеи Северной Македонии Африма Гаши.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, межпарламентских связей, а также ситуации в регионе.

Стороны отметили наличие широких перспектив для развития партнерства по ряду направлений, в том числе, традиционной и возобновляемой энергетики.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о факторах, препятствующих этому процессу.

Отмечалось, что для подписания мирного соглашения необходимо устранение территориальных претензий к Азербайджану, содержащихся в конституции Армении, а также ликвидации утративших актуальность структур, таких как Минская группа ОБСЕ.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
177

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Северной ...

Общество

Обнародована численность населения Азербайджана

Общество

Skytrax вновь признал AZAL лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ

Lifestyle

Жизнь после «Новой волны»: Анар Агаев - о конкурсе, учебе в Кембридже и творческом ...

Общество

Обнародована численность населения Азербайджана

Нурлан Исмаилбейли рассказал о целях сертификации учителей в Азербайджане

Skytrax вновь признал AZAL лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ

Вафа Ягублу: В Азербайджане информатике уделяется особое внимание

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

20-летняя студентка скончалась не от отравления арбузом: Официальная реакция - ОБНОВЛЕНО

Эмин Агаларов намерен построить экологичную гостиницу в ущелье Бозжыра

В Баку проложена новая полоса движения

Ученики бакинской школы заявили, что у них требуют заплатить за аттестаты - ВИДЕО

Последние новости

Трампа «не волнует» заявление о том, что Иран не создает ядерное оружие

Сегодня, 16:10

Экс-премьера Франции Фийона приговорили к четырем годам тюрьмы условно

Сегодня, 16:08

Обнародована численность населения Азербайджана

Сегодня, 15:50

Звезда «Эйфории» Эрик Дэйн рассказал о редком заболевании и прогрессирующем параличе - ВИДЕО

Сегодня, 15:49

Нурлан Исмаилбейли рассказал о целях сертификации учителей в Азербайджане

Сегодня, 15:47

Skytrax вновь признал AZAL лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ

Сегодня, 15:45

В Израиле из-за ударов Ирана погибли 24 человека

Сегодня, 15:38

Власти Грузии планируют упразднить Совет национальной безопасности

Сегодня, 15:31

Пашинян посетит Турцию – подтвердил спикер парламента Армении

Сегодня, 15:19

Вафа Ягублу: В Азербайджане информатике уделяется особое внимание

Сегодня, 15:17

В Шеки изъяты оружие и наркотики, есть задержанные

Сегодня, 15:15

Пьяный в бакинском метро: мужчина арестован за домогательства к ребенку

Сегодня, 15:10

Главы МИД ЕС согласовали позицию по вопросу Ирана

Сегодня, 15:04

Песков поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Сегодня, 15:00

СМИ: в Иране запретили использовать устройства, подключенные к общим сетям

Сегодня, 14:45

Джейхун Байрамов проинформировал главу Ассамблеи Северной Македонии о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

Сегодня, 14:40

Погода на среду: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Сегодня, 14:32

Минобороны ИРИ: Израиль не выдержит долгую войну с Ираном

Сегодня, 14:28

Министр экономики Азербайджана принимает участие в Форуме Международного фонда развития ОПЕК в Австрии - ФОТО

Сегодня, 14:20

Жизнь после «Новой волны»: Анар Агаев - о конкурсе, учебе в Кембридже и творческом пути, который только начинается - ВИДЕО

Сегодня, 14:15
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самомСегодня, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00