Джейхун Байрамов проинформировал главу Ассамблеи Северной Македонии о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

17 июня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял председателя Ассамблеи Северной Македонии Африма Гаши.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, межпарламентских связей, а также ситуации в регионе.

Стороны отметили наличие широких перспектив для развития партнерства по ряду направлений, в том числе, традиционной и возобновляемой энергетики.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о факторах, препятствующих этому процессу.

Отмечалось, что для подписания мирного соглашения необходимо устранение территориальных претензий к Азербайджану, содержащихся в конституции Армении, а также ликвидации утративших актуальность структур, таких как Минская группа ОБСЕ.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.