Экс-премьера Франции Фийона приговорили к четырем годам тюрьмы условно

Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, занимавшего этот пост в 2007-2012 годах, к четырем годам лишения свободы условно по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги.

Об этом сообщила газета Le Figaro.

Экс-премьер также должен выплатить штраф в размере €375 тыс. Кроме того, ему запрещено выдвигать свою кандидатуру на выборах в течение пяти лет.

В 2022 году Фийон был приговорен к четырем годам лишения свободы, в том числе к одному году реального заключения.

Источник: ТАСС