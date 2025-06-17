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Граждане Беларуси, России, Таджикистана и Вьетнама эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ФОТО

First News Media09:17 - Сегодня
Граждане Беларуси, России, Таджикистана и Вьетнама эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ФОТО

На фоне напряжённой ситуации в Иране ещё одна группа граждан — из Беларуси, России, Таджикистана и Вьетнама — была эвакуирована через территорию Азербайджана.

Cреди эвакуированных — сотрудники дипломатических представительств, члены их семей, а также лица, работающие в различных сферах в Иране.

За последние пять дней через контрольно-пропускной пункт "Астара" в Азербайджан были эвакуированы граждане России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также отдельные граждане США, Испании, Португалии, Финляндии и Филиппин.

Самая крупная группа эвакуированных — представители российского искусства, которые на протяжении месяца участвовали в съёмках фильма в Иране.

Среди эвакуированных накануне вечером был также гражданин Италии, учёный-ковровед Тахир Сепахи, родом из иранского Южного Азербайджана (провинция Ардебиль), который прибыл в Азербайджан вместе со своей семьёй. По его словам, он в настоящее время проживает в Италии.

Эвакуация продолжается и в ночное время. Иностранные граждане доставляются на автобусах в аэропорт для последующего возвращения на родину.

Напомним, ранее через азербайджанскую границу были эвакуированы граждане Португалии, Филиппин и Финляндии.

Источник: Report

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