Азербайджан установит госпошлину за казино на искусственных островах Каспия

Азербайджан установит госпошлину в размере 340 тыс. манатов за выдачу лицензии на организацию казино-игр на искусственных островах Каспия.

Об этом говорится проекте поправок изменения в закон «О государственной пошлине».

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Лицензия выдается сроком один год, для ее продления в течение срока действия также будет взиматься пошлина в размере 340 тыс. манатов.

Источник: Report