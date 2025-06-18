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Двух столичных района о останутся без газа

First News Media22:20 - 18 / 06 / 2025
Двух столичных района о останутся без газа

Завтра в некоторых районах Хазарского и Сураханского районов Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом говорится в сообщении ПО "Азеригаз".

Отмечается, что в связи с монтажными работами 19 июня с 09:00 будет приостановлено газоснабжение в жилых массивах Мардакян баглары и Станция Гала, в новом жилом массиве Мардакян, в районе Дахили гошунлар (Внутренних войск) в Хазарском районе, а также в поселке Говсан, в жилых массивах Бахар, Деде Горгуд и Сахиль, а также в Зых баглары в Сураханском районе.

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