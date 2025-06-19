Россия построит два космодрома в Азии
Россия обсуждает с двумя государствами Азиатско-Тихоокеанского региона возможность строительства космодромов на их территории.
Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
«Не буду называть эти две страны, так как переговоры ещё не достигли стадии, когда можно пожимать руки. Но речь идет о создании двух стартовых комплексов в рамках совместного сотрудничества», — отметил он.
По словам Баканова, проект предполагает участие России в строительстве и эксплуатации инфраструктуры для запуска космических аппаратов, но подробности пока не раскрываются.
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