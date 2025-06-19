Россия построит два космодрома в Азии

Россия обсуждает с двумя государствами Азиатско-Тихоокеанского региона возможность строительства космодромов на их территории.

Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Не буду называть эти две страны, так как переговоры ещё не достигли стадии, когда можно пожимать руки. Но речь идет о создании двух стартовых комплексов в рамках совместного сотрудничества», — отметил он.

По словам Баканова, проект предполагает участие России в строительстве и эксплуатации инфраструктуры для запуска космических аппаратов, но подробности пока не раскрываются.