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Армения

Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС в Минске

First News Media15:29 - Сегодня
Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС в Минске

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске, он примет участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщает БЕЛТА, об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

По его словам, свое личное присутствие на мероприятии подтвердили все руководители стран - членов ЕАЭС, кроме премьер-министра Армении. Никол Пашинян примет участие в форуме в дистанционном формате - по видеосвязи, - отметил глава МИД.

Саммит ЕАЭС пройдет в Беларуси 26-27 июня.

Отметим, что премьер-министр Армении также участвовал в предыдущем саммите ЕАЭС, состоявшемся в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге, в режиме видеосвязи из-за перенесенного коронавируса. Во время того заседания у Никола Пашиняна произошла словесная перепалка с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Армянский премьер заявил, что в следующем саммите ЕАЭС, который пройдёт в Беларуси в 2025 году, он вновь примет участие дистанционно.

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