 При организации PASHA Holding в Казахстане состоялось третье региональное мероприятие инновационного саммита INMerge - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

При организации PASHA Holding в Казахстане состоялось третье региональное мероприятие инновационного саммита INMerge - ФОТО

First News Media15:35 - Сегодня
При организации PASHA Holding в Казахстане состоялось третье региональное мероприятие инновационного саммита INMerge - ФОТО

Продолжая свой путь к становлению глобальной инновационной платформой, INMerge Innovation Summit провёл очередное зарубежное мероприятие.

Состоявшийся 17 июня 2025 года в самом центре города Алматы мероприятие прошло в партнёрстве с ведущим технологическим центром Казахстана - Astana Hub.

Эксклюзивное мероприятие, прошедшее в отеле Rixos Almaty, объединило стартапы, корпоративных лидеров, инвесторов и ключевых представителей инновационной экосистемы региона, предоставив динамичную платформу для обмена знаниями, установления деловых связей и развития сотрудничества. Ведущей мероприятия выступила руководитель новостного департамента издания The Astana Times - Аида Хайдар. Со вступительной речью выступила Патриция Риера - признанный эксперт по организационной трансформации и системным изменениям.

В рамках мероприятия состоялись две тематические панельные дискуссии. Первая дискуссия под названием «Новый шёлковый путь инноваций: региональные партнёрства для измеримого роста» объединила таких спикеров, как Айнур Темирханкызы (Freedom Bank Kazakhstan), Нурлан Есмагамбетов (Kazakhstan Venture Group), Рахим Байрамлы (SABAH.HUB) и Нурдаулет Базылбеков (Eurasian Hub Ventures). Модератором выступила Ассем Болатжан, генеральный директор Women in Tech Kazakhstan.

Вторая панельная сессия - «От конкуренции к сотрудничеству: как корпорации и стартапы формируют будущее инноваций в Каспийском регионе» - включала выступления Джалала Гасымова (PASHA Holding), Ростислава Коняшкина (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана), Дидара Каримсакова (Kazakhstan Investment Corporation), Аскара Жамбакина (Kcell) и Рената Бектурова (AIFC). Модератором выступил Ассет Абдуалиев, основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub.

«У Казахстана и Азербайджана схожие вызовы - особенно в развитии человеческого капитала. Талантливые люди у нас есть, но важно выстроить устойчивую систему, которая позволит им реализовать свой потенциал. Чем теснее будет сотрудничество в регионе, тем больше возможностей откроется для стартапов. Нас объединяют культура, история и образ мышления - и именно это делает наше партнёрство не просто логичным, а по-настоящему перспективным. Сегодня наше внимание охватывает Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Грузию, а также регионы MENA и Восточной Европы - и INMerge становится динамичной платформой для внедрения реальных изменений», – отметил Главный исполнительный директор компании PASHA Holding Джалал Гасымов.

Одним из ключевых моментов мероприятия стало подписание Меморандума о взаимопонимании между SABAH.HUB и Al-Farabi Innovation Hub по вопросам развития инноваций, что стало свидетельством стремления к совместному развитию инновационной экосистемы в регионе.

Следует отметить, что, как и на предыдущих региональных мероприятиях в Турции и Грузии, важной частью программы в Казахстане стала стартап-битва INbattle. Мероприятие стало динамичной платформой для демонстрации самых перспективных стартапов страны и предоставило победителям возможность представить свои проекты на INMerge Innovation Summit, который состоится в Баку 29-30 сентября 2025 года.

На правах рекламы

Поделиться:
211

Актуально

Xроника

В турецком Кахраманмараше проходит церемония открытия «Азербайджанского ...

Политика

Служивший в вооруженных силах Армении в звании генерал-майора ответил на вопросы ...

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Кахраманмараше с Президентом ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО

Общество

Захарова: россияне отметили поддержу Баку при возвращении домой из Ирана

В Азербайджане изъяты наркотики на сумму более 87 млн манатов

Bakcell принял участие в ежегодном опросе генеральных директоров PwC – ФОТО

В Азербайджане планируется строительство новых водохранилищ - ФОТО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

MEDİA осуждает риторику ненависти Соловьева и ждет от него извинений за необоснованные высказывания

Двойные стандарты в ресторанах Азербайджана для туристов

Рейсы AZAL в Лахор, Мумбаи и Даммам отменены - ОБНОВЛЕНО

Скоростной пассажирский поезд Баку-Газах введен в эксплуатацию - ФОТО

Последние новости

​​​​​​​В Баку пройдёт торжественная церемония взвешивания бойцов UFC: Вход свободный – ВИДЕО

Сегодня, 17:07

В ЕС заявили о значительной поддержке Турции в эвакуации людей из Тегерана

Сегодня, 17:05

Президент: Азербайджан всегда находился рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном

Сегодня, 17:00

Состоялась встреча с главным исполнительным директором компании bp - ФОТО

Сегодня, 16:55

Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ воспринял трагедию 6 февраля как собственную трагедию

Сегодня, 16:50

Захарова: россияне отметили поддержу Баку при возвращении домой из Ирана

Сегодня, 16:45

Служивший в вооруженных силах Армении в звании генерал-майора ответил на вопросы в суде об установке мин на ранее оккупированных территориях Азербайджана – СУД

Сегодня, 16:41

В Азербайджане изъяты наркотики на сумму более 87 млн манатов

Сегодня, 16:35

В турецком Кахраманмараше проходит церемония открытия «Азербайджанского квартала» - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Сегодня, 16:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Кахраманмараше с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Сегодня, 16:23

Болгария временно перенесла посольство из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 16:05

Bakcell принял участие в ежегодном опросе генеральных директоров PwC – ФОТО

Сегодня, 16:00

Диляра Алиева трогательно обратилась к ушедшему супругу: «Дышу воспоминаниями…» – ФОТО

Сегодня, 15:55

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО

Сегодня, 15:50

Представители МККК посетили армян, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане

Сегодня, 15:45

В Азербайджане планируется строительство новых водохранилищ - ФОТО

Сегодня, 15:40

При организации PASHA Holding в Казахстане состоялось третье региональное мероприятие инновационного саммита INMerge - ФОТО

Сегодня, 15:35

Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС в Минске

Сегодня, 15:29

Пашинян заявил, что 6 октября в Праге «перестал быть премьер-министром форпоста»

Сегодня, 15:19
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00