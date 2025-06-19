При организации PASHA Holding в Казахстане состоялось третье региональное мероприятие инновационного саммита INMerge - ФОТО

Продолжая свой путь к становлению глобальной инновационной платформой, INMerge Innovation Summit провёл очередное зарубежное мероприятие.

Состоявшийся 17 июня 2025 года в самом центре города Алматы мероприятие прошло в партнёрстве с ведущим технологическим центром Казахстана - Astana Hub.

Эксклюзивное мероприятие, прошедшее в отеле Rixos Almaty, объединило стартапы, корпоративных лидеров, инвесторов и ключевых представителей инновационной экосистемы региона, предоставив динамичную платформу для обмена знаниями, установления деловых связей и развития сотрудничества. Ведущей мероприятия выступила руководитель новостного департамента издания The Astana Times - Аида Хайдар. Со вступительной речью выступила Патриция Риера - признанный эксперт по организационной трансформации и системным изменениям.

В рамках мероприятия состоялись две тематические панельные дискуссии. Первая дискуссия под названием «Новый шёлковый путь инноваций: региональные партнёрства для измеримого роста» объединила таких спикеров, как Айнур Темирханкызы (Freedom Bank Kazakhstan), Нурлан Есмагамбетов (Kazakhstan Venture Group), Рахим Байрамлы (SABAH.HUB) и Нурдаулет Базылбеков (Eurasian Hub Ventures). Модератором выступила Ассем Болатжан, генеральный директор Women in Tech Kazakhstan.

Вторая панельная сессия - «От конкуренции к сотрудничеству: как корпорации и стартапы формируют будущее инноваций в Каспийском регионе» - включала выступления Джалала Гасымова (PASHA Holding), Ростислава Коняшкина (Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана), Дидара Каримсакова (Kazakhstan Investment Corporation), Аскара Жамбакина (Kcell) и Рената Бектурова (AIFC). Модератором выступил Ассет Абдуалиев, основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub.

«У Казахстана и Азербайджана схожие вызовы - особенно в развитии человеческого капитала. Талантливые люди у нас есть, но важно выстроить устойчивую систему, которая позволит им реализовать свой потенциал. Чем теснее будет сотрудничество в регионе, тем больше возможностей откроется для стартапов. Нас объединяют культура, история и образ мышления - и именно это делает наше партнёрство не просто логичным, а по-настоящему перспективным. Сегодня наше внимание охватывает Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Грузию, а также регионы MENA и Восточной Европы - и INMerge становится динамичной платформой для внедрения реальных изменений», – отметил Главный исполнительный директор компании PASHA Holding Джалал Гасымов.

Одним из ключевых моментов мероприятия стало подписание Меморандума о взаимопонимании между SABAH.HUB и Al-Farabi Innovation Hub по вопросам развития инноваций, что стало свидетельством стремления к совместному развитию инновационной экосистемы в регионе.

Следует отметить, что, как и на предыдущих региональных мероприятиях в Турции и Грузии, важной частью программы в Казахстане стала стартап-битва INbattle. Мероприятие стало динамичной платформой для демонстрации самых перспективных стартапов страны и предоставило победителям возможность представить свои проекты на INMerge Innovation Summit, который состоится в Баку 29-30 сентября 2025 года.

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