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Московское метро - 90 лет под землей и в авангарде урбанистики – ФОТО

First News Media09:32 - Сегодня
Московское метро - 90 лет под землей и в авангарде урбанистики – ФОТО

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Когда 15 мая 1935 года в московской подземке впервые зашипели двери вагонов, мало кто догадывался, что это начало самой узнаваемой транспортной системы Восточной Европы и одного из величайших инженерных достижений XX века.

Сегодня Московскому метрополитену - 90 лет.

За эти десятилетия он превратился из «технического чуда» сталинской эпохи в высокотехнологичный символ мегаполиса будущего.

Для жителей Москвы и гостей российской столицы метро всегда было чем-то большим, чем просто способом передвижения. Оно стало зеркалом времени, отражающим как культурные и архитектурные стили разных эпох, так и уровень развития инженерной мысли. С первых дней - от станций с мозаиками, мрамором и арочными сводами, до беспилотных трамваев и цифровых турникетов - метро Москвы прочно связано с образом города.

Начало в эпоху амбиций

Первые поезда прошли по маршруту от станции «Сокольники» до «Парка Культуры» за 21,5 минуты - рекорд на тот момент. Это было время, когда индустриализация требовала новых решений в транспортной логистике, и метро стало ответом. В 1937 году метрополитен был награждён орденом Ленина, а в 1955 году получил имя В.И.Ленина.

Война не смогла остановить его работу. Даже во время самых страшных бомбардировок, поезда продолжали курсировать, а станции использовались как укрытия.

Транспорт, формирующий город

За 90 лет подземная сеть Москвы выросла с 13 станций до более чем 300. С момента активного развития в 2010-х годах, метро охватило практически все районы города. Более 90% жителей Москвы теперь живут в пешей доступности от станции метро, и ежедневно совершается более 8 миллионов поездок.

Такое масштабное развитие стало возможным благодаря интеграции различных видов транспорта в единую систему: метро, МЦК, МЦД, трамваи, автовокзалы, речной транспорт. Всё это объединено единой системой оплаты, навигацией, цифровыми сервисами и логистикой.

Технологии и инфраструктура

Московское метро стало одним из мировых лидеров по точности графика - 99,9% соблюдения расписания и интервалами в 90 секунд в часы пик. Внедрение цифрового рубля, система оплаты по биометрии, чат-боты, навигация с адаптивной информацией и мультимодальные маршруты делают метро частью умного города.

С момента запуска карты «Тройка» более 53 миллионов экземпляров вошли в оборот. Сегодня россияне ею оплачивают до 80% всех поездок.

Социальная и культурная площадка

Метрополитен Москвы - это ещё и культурное пространство. Почти 50 станций признаны объектами культурного наследия Российской Федерации. Платформы используются как сцены для театров, выставок, концертов. Работают проекты «Музыка в метро» и «Искусство в метро». Более 400 музыкантов официально выступают на станциях, а в вагонах курсируют тематические поезда.

Символ и драйвер будущего

Московский метрополитен сегодня — это 65 000 сотрудников, 200 профессий, десятки династий и сотни инновационных решений. Это крупнейший заказчик российского машиностроения, драйвер цифровизации городской среды, платформа для искусственного интеллекта и инфраструктурных пилотов.

На его базе проходят успешные испытания беспилотных систем: от первого российского трамвая с ИИ до предстоящего в этом году эксперимента с беспилотным поездом на Большой кольцевой линии.

Но главное - это надёжность. Именно благодаря метро миллионы россиян ежедневно вовремя добираются до работы, домой, в больницу, в школу. Это не просто подземка. Это — стальной ритм мегаполиса.

И к своему 90-летнему юбилею московское метро подходит не с архивной ностальгией, а с ясной амбицией: стать самой передовой системой метрополитена в мире.

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