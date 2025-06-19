Впервые 6 азербайджанских вузов вошли в ТОП-1000 лучших вузов мира

Впервые в истории страны 6 азербайджанских вузов вошли в ТОП-1000 мирового рейтинга QS 2026 World University Rankings.

В целом количество университетов Азербайджана, представленных в рейтинге, увеличилось до девяти. Три вуза значительно улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим годом, а шесть — впервые включены в престижный мировой рейтинг.

Бакинский государственный университет, показавший самый высокий результат среди всех вузов страны, поднялся почти на 300 позиций и занял 688-е место. Позиции Азербайджанского государственного экономического университета (801-850) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (851-900) значительно выросли по сравнению с прошлым годом.

Впервые в ТОП-1000 рейтинга QS 2026 World University Rankings вошли Азербайджанский технический университет (851-900), Бакинский инженерный университет (901-950) и Университет Хазар (951-1000).

Азербайджанский университет архитектуры и строительства (1001-1200), Сумгайытский государственный университет (1001-1200) и Университет ADA (1201-1400) также впервые вошли в глобальный рейтинг.

Отметим, что Азербайджан находится на 2 месте среди 106 стран, представленных в рейтинге, по количеству новых вузов.

Положительная динамика наблюдается у азербайджанских вузов по показателям «Академическая репутация», «Репутация среди работодателей», «Соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов», «Доля иностранных преподавателей», «Доля иностранных студентов» и «Результаты трудоустройства».

Следует подчеркнуть, что по результатам рейтинга QS 2026 World University Rankings Азербайджан стал лидером в регионе Южного Кавказа — количество включённых в рейтинг вузов из страны в три раза превышает общее число вузов из других стран региона.