Ракета Илона Маска - Starship взорвалась перед тестовым запуском - ВИДЕО

Ракета Starship компании SpaceX взорвалась перед десятым тестовым запуском, сообщают американские СМИ.

На площадке проводилось статическое огневое испытание, ракета находилась на испытательном стенде.

По данным СМИ, у Starship 36 произошел катастрофический отказ оборудования, и она взорвалась.

Как сообщается в публикации SpaceX в соцсети X, перед десятым тестовым запуском ракета столкнулась с «крупной аномалией». Отмечается, что все сотрудники компании находятся в безопасности, а угрозы жителям окрестных населенных пунктов нет.

Ранее в мае девятый пуск ракеты Starship также закончился неудачей. После успешного запуска корабль сумел выйти на суборбитальную траекторию, однако спустя полчаса начал бесконтрольно вращаться и позже связь с ним прекратилась.

В ходе полета была также зафиксирована утечка топлива, а грузовой отсек полностью не открылся, в связи с чем не удалось вывести в суборбитальное пространство симуляторы спутников Starlink.

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что причиной потери корабля стали проблемы с герметичностью топливных баков.

Компания SpaceX строит корабль Starship для будущих дальних космических полетов, в частности на Луну и на Марс.

Источники: «РИА Новости», «Sputnik Беларусь»