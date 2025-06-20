Песков напомнил Армении о выгодах членства в ЕАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минск.

«Жаль, конечно. Но все равно посредством ВКС (видео-конференц-связи - прим. ТАСС) Армения будет присутствовать. Армения - член ЕАЭС, важный член», - сказал представитель Кремля на брифинге, отвечая на вопрос, как к соответствующему решению Пашиняна отнеслись в Кремле.

«Это страна, которая, кстати, получает большие дивиденды для своей национальной экономики от членства в ЕАЭС. Членство в ЕАЭС уверенно каждый год добавляет несколько процентов к росту армянской экономики», - указал Песков.