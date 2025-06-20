Фейк из Иревана Армения вновь искажает реальность

Сегодня, 20 июня, армянское Министерство обороны распространило заявление о том, что якобы с 08:00 до 09:00 подразделения Вооружённых сил Азербайджана открыли огонь в направлении села Неркин Ханд, расположенного в Сюникской области Армении (Зангезур – ред.).

По утверждению армянской стороны, в результате обстрела был повреждён жилой дом.

Однако, как сообщили Caliber.Az достоверные источники, данное заявление не соответствует действительности. Подразделения азербайджанской армии в указанном направлении огонь не открывали, а распространённые армянской стороной заявления являются надуманными и не соответствуют действительности.

Вооружённые силы Азербайджана строго придерживаются принципа ненападения на гражданские объекты и никогда не представляли и не представляют угрозы для мирного населения. Наши источники отметили, что подобные обвинения со стороны Еревана преследуют цель дезинформировать как армянскую, так и международную общественность.

В последнее время подобные вбросы со стороны армянских военных структур стали носить систематический характер. Это позволяет говорить о наличии определённой информационной стратегии, направленной на создание иллюзии напряжённости вдоль условной границы. Цель очевидна — сформировать у внешних наблюдателей ложное представление о происходящем и представить Армению в роли жертвы, несмотря на отсутствие каких-либо реальных оснований для подобных утверждений.

В условиях, когда региону необходима стабильность и движение в сторону устойчивого мира, подобные заявления лишь подрывают атмосферу доверия и демонстрируют, что армянская сторона по-прежнему использует метод информационных (и не только) провокаций вместо конструктивного подхода.